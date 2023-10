Explosies bij advocatenkantoor Den Haag en woning in Wateringen

Bij een explosie in een woning in Wateringen in het Westland is vannacht iemand gewond geraakt. Nog geen uur later ging er een tweede explosie bij een advocatenkantoor aan in Den Haag.

De eerste explosie ging rond 02.45 af in de woning in Wateringen, op zo'n zeven kilometer afstand van Den Haag. Door de explosie ontstond brand. De voorkant van de woning raakte beschadigd, schrijft Omroep West.

Een persoon werd na de explosie ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Of dat een bewoner van de woning is, is nog niet bekend.

Advocatenkantoor

Rond 03.30 uur ging een explosief af bij een advocatenkantoor in het centrum van Den Haag. De gevel van het pand raakte beschadigd.

De politie onderzoekt beide zaken. Of er een verband tussen de twee explosies is, is nog niet bekend.