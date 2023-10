Rechtszaak moord Derk Wiersum hervat, nu tegen neef van Taghi

Terwijl de uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum achter de tralies zitten, begint vandaag een volgend deel van de rechtszaak. Een neef van Ridouan Taghi staat terecht voor het medeplegen van de moord.

Al bijna vier jaar geleden pakte de politie de nu 30-jarige Anouar T. op. Hij werd op dat moment verdacht van autodiefstal en daarom afgeluisterd. Toen hij in een telefoongesprek zei hij dat hij vermoedelijk werd gezocht voor de moord op Wiersum, werd hij ook hiervoor gearresteerd.

Het OM denkt dat hij inderdaad met die moord te maken had, samen met een andere verdachte die ook als medepleger terechtstaat. Zij zouden het woonadres van Wiersum hebben achterhaald, zijn kantoor en huis hebben geobserveerd en informatie hebben gedeeld met mededaders, opdrachtgevers en tussenpersonen.

Zenders

Advocaat Derk Wiersum werd in het najaar van 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Politie en justitie gaan ervan uit dat de moord een vergelding is voor het bijstaan van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen Ridouan Taghi.

Het tweetal dat de liquidatie uitvoerde, is dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. De zaak die vanaf vandaag speelt, heeft te maken met het voorbereiden van de moord.

In augustus 2019, een maand voor de moord op Wiersum, ontdekte de politie een garagebox in Utrecht met drie gestolen auto's. De ruimte werd gehuurd door Anouar T., een veroordeelde plofkraker.

De politie dacht dat ook deze auto's gebruikt zouden worden voor plofkraken of misschien zelfs liquidaties. Agenten plakten zenders onder twee van de drie auto's om ze live te kunnen volgen. Toen ze later terugkwamen met een peilbaken voor de derde wagen, was die auto verdwenen.

Verdacht ontkent

Uitgerekend deze Renault Megane werd gebruikt bij de moord op Derk Wiersum. Later bleek dat de auto tijdens voorverkenningen tientallen keren langs het huis van de advocaat is gereden, iets dat de politie op dat moment niet doorhad.

Anouar T. ontkent dat hij ook maar iets te maken heeft met de moord op Wiersum. Hij geeft toe dat hij onder valse naam een garagebox huurde waar gestolen auto's werden klaargezet, maar die werden volgens hem gebruikt bij drugshandel. In het voorjaar van 2021 werd T. voorlopig vrijgelaten omdat een rechtszaak nog lang op zich liet wachten.

Het Openbaar Ministerie hoopte namelijk meer bewijs te kunnen halen uit de kraak van berichtenservice Sky ECC. Die berichten zijn pas in de loop van vorig jaar aan het dossier toegevoegd. Welke nieuwe inzichten dit precies heeft opgeleverd, zal in de rechtszaal moeten blijken.

Peter R. de Vries

Naast Anouar T. staan nog negen andere verdachten terecht. Het grootste deel van hen zou een criminele organisatie hebben gevormd, onder meer gericht op autodiefstallen en het voorbereiden van moorden.

Opvallende naam is die van Krystian M. uit Polen. Hij wordt door het OM beschouwd als organisator van de moord op Peter R. de Vries, twee jaar na de moord op Wiersum. Net als sommige andere verdachten staat hij momenteel terecht in meerdere grote processen tegelijk, allemaal over zwaar onderwereldgeweld.

Ook in de zaak van vandaag is, naast de moord op Wiersum, sprake van bruut geweld. Krystian M. en enkele medeverdachten zouden in Utrecht een man in elkaar hebben geslagen met hamers en een honkbalknuppel.

Het slachtoffer werd een maand na de moord op Wiersum aangevallen door mannen met bivakmutsen. Hij liep onder andere een schedelbasisfractuur op. Het zou gaan om iemand die eerst bij de groep hoorde, maar daarna niet meer wilde meedoen.

Opdrachtgever

Ook bij dit incident zou Anouar T. een sleutelrol gespeeld hebben. Inmiddels zit deze neef van Ridouan Taghi weer in de gevangenis. In april dit jaar werd hij opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van drugshandel.

Hoewel politie en justitie er rekening mee houden dat Ridouan Taghi de uiteindelijke opdrachtgever is voor de moord op Wiersum, is het maar zeer de vraag of het spoor ooit naar hem zal leiden. Hij is in deze zaak in ieder geval geen verdachte.

Weer een andere neef van Taghi is dat overigens wel. Hij zou regelmatig met Anouar T. hebben overlegd, alleen wordt hij nu niet vervolgd omdat hij al vastzit in Marokko.

De strafeisen volgen in november.