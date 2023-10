Wekdienst 6/10: Nieuwe compensatieregeling Groningen • Neef Taghi voor de rechter

Maar eerst het weer: sluierwolken en zonnige momenten wisselen elkaar af. In het noorden is het wat vaker grijs en valt af en toe wat regen. Het wordt 17 tot 20 graden.

Goedemorgen. Een neef van Ridouan Taghi staat terecht voor het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum. En staatssecretaris Vijlbrief komt met een Kamerbrief over de invulling van de nieuwe regeling voor aardbevingsschade in Groningen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) komt met de uitwerking van een nieuwe compensatieregeling, voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade.

Een neef van Ridouan Taghi en een andere verdachte staan voor de rechter. Zij zouden hebben meegeholpen informatie te verzamelen voor de moord op advocaat Derk Wiersum.

De commissie die onderzoek heeft gedaan naar de evacuatie-operatie in Kaboel presenteert zijn conclusies. Eerder lekte al uit dat het een chaos was - en Nederland niet was voorbereid.

In Oslo wordt om 11.00 uur bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.

En op het WK Turnen is er de meerkampfinale bij de vrouwen met Naomi Visser en Eythora Thorsdottir. De finale is vanaf 19.30 uur te zien in op NOS.nl of onze app.

Wat heb je gemist?

Na afloop van de wedstrijd AZ-Legia Warschau zijn twee mensen gearresteerd. Volgens Poolse media gaat het om twee spelers van Legia Warschau.

In de aanloop naar de wedstrijd was het ook al onrustig. Aanhangers van de Poolse voetbalclub hebben de toegangspoort van het stadion in Alkmaar bestormd, meldt de politie. Daarbij is één ME'er bewusteloos geraakt. De gewonde ME'er is behandeld en kon daarna niet verder werken.

Ander nieuws uit de nacht

De Jonge verwijt FVD-Kamerlid 'reinste complotretoriek', 'ondermijnt rechtsstaat': De demissionaire minister van Binnenlandse Zaken vindt dat in de Tweede Kamer meer weerwoord gegeven moet worden aan de uitspraken van Forum voor Democratie.

Extinction Rebellion schort acties A12 tot dinsdag op: de protestgroep schort de acties op omdat in de Tweede Kamer een motie is ingediend om fossiele subsidies af te bouwen.

Levenslang voor metro-schutter New York: de man schoot vorig jaar april willekeurig tien mensen neer in een metrostel.

En dan nog even dit:

Zoogdieren in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark slaan van niets zo snel op de vlucht als van mensenstemmen. Dat ontdekten onderzoekers door luidsprekers op te hangen bij een watertje waar veel zoogdieren in de droge tijd komen drinken.

De onderzoekers legden vast hoe de dieren op mensenstemmen reageerden: