Favoriet Van Gendt racet weer na jaar, maar grijpt naast nationale BMX-titel

Lange tijd leefden de Nederlandse BMX'ers toe naar wedstrijden, om vervolgens telkens te moeten horen dat die vanwege het coronavirus toch werden afgelast. Maar zondag was het dan eindelijk zover, in de strijd om de nationale kampioenschappen op Papendal.

Hoewel niet iedereen er het volledige vertrouwen in had dat de NK zouden doorgaan. "Tot drie dagen geleden was ik vrij sceptisch, maar uiteindelijk ging het door en ben ik heel blij dat ik hier voor de nationale titel kan gaan", vertelde Twan van Gendt, de grote favoriet, voor de start.