Verstappen doet geen GP's cadeau, ook niet als derde wereldtitel binnen is

Hij is niet dol op sprintraces en heeft ook geen zin in rekensommetjes en wat-als-vragen. Max Verstappen kan in Qatar zijn wereldtitel prolongeren en is vastbesloten dat in stijl te doen. Wanneer hij het liefst kampioen wordt? Het antwoord zal niemand verbazen.

"Zo snel mogelijk. Dat is dus zaterdag in de sprintrace. Dan kunnen we de titel het hele weekend vieren. En op zondag wil ik ook de grand prix winnen. Dat is en blijft het hoofddoel. Een vlekkeloos weekend neerzetten. Dat willen we altijd en overal. Daar ligt onze focus op. Ook hier. Hopelijk wordt het een weekend dat ik me lang zal herinneren."

'Sta te trillen op mijn benen'

Verstappens missie lijkt eenvoudig. In Qatar zijn dit weekend maximaal 34 WK-punten te verdienen. De 26-jarige Nederlander heeft er nog maar een paar nodig om het kampioenschap te beslissen. De kans dat dat op zaterdag gebeurt, is aanzienlijk en dat beseft de WK-leider. "Of ik zenuwachtig ben? Ja, ik sta te trillen op mijn benen", grapt hij in de paddock.

Het is ook niet zo ingewikkeld: teamgenoot Sergio Pérez moet op zaterdag in de sprintrace zes punten meer scoren dan Verstappen om de apotheose nog even uit te stellen. De Mexicaan die al weken hopeloos uit vorm is, heeft zich er al lang bij neergelegd.

"Ik heb moeilijke races achter de rug en loop al een tijd achter de feiten aan. Ik wil vertrouwen tanken met goede resultaten. Dan start je veel prettiger aan het volgende seizoen."