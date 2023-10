Zorgen in Groningen over nieuwe schaderegeling gasbevingen

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw komt vandaag met de uitwerking van een nieuwe compensatieregeling voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. In de regio bestaat de zorg dat er daardoor zo veel aanvragen komen, dat de schadeafhandeling eerder langzamer dan sneller gaat. Vooral de zwaarste gevallen in het hart van het aardbevingsgebied komen daardoor in de problemen, vreest belangengroep Groninger Bodem Beweging (GBB).

De nieuwe regeling houdt in dat er vanaf 1 januari bij mensen met schades tot 60.000 euro niet langer wordt gekeken naar de oorzaak ervan. Nu is het nog zo dat er een zogenoemde causaliteitstoets plaatsvindt, waarbij een expert bekijkt of bijvoorbeeld scheuren in een muur wel of niet door een aardbeving kunnen zijn veroorzaakt. De bewijslast ligt bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat de schade afhandelt. "Dus als er twijfel is over een schade, dan valt het besluit uit in het voordeel van de bewoner", zegt een IMG-woordvoerder.

Maar van heel veel scheuren is niet precies vast te stellen waardoor die zijn ontstaan. Dat leidt ertoe dat bewoners van villa's uit de jaren 30 in de stad Groningen de afgelopen jaren aardbevingsschade claimden én tienduizenden euro's kregen uitgekeerd, terwijl ze zelf erkennen dat ze eigenlijk geen aardbevingsschade hebben, schreef NRC eerder deze week. Overigens zijn er in het verleden wel degelijk aardbevingen in de stad Groningen gevoeld.

Vrees voor lange wachttijden

Vijlbrief wil er nu een nóg ruimhartigere compensatieregeling voor in de plaats stellen, dus zonder die toets op een verband tussen schade en de aardbevingen. Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging maakt zich zorgen. "Wat ik niet snap, is dat ze nu weer keuzes gaan maken die de mensen benadelen in het kerngebied, met de ergste schade."

Bovendien heeft Vijlbrief laten doorschemeren dat hij wil dat het IMG de schade gaat laten repareren in plaats van dat het aan bewoners een schadevergoeding uitkeert. Dat gaat nadelig uitpakken voor de zwaarst gedupeerden, vreest Jonkheid. "Er is nu al een tekort aan aannemers. Waarschijnlijk komen er dus zeer lange wachttijden voor de regeling. Bovendien: sommige gedupeerden willen er gewoon snel van af zijn, zonder reparatie aan hun huis. Zij hebben het volste recht om de schade financieel vergoed te krijgen, zonder die ingewikkelde discussie over de oorzaak van de schade."

Vijlbrief maakt tegelijkertijd het gebied groter dat onder deze regeling valt. Mensen die aan de rand van het zogenoemde effectgebied wonen, hebben volgens het IMG een kans van 1 op 10.000 dat de schade aan hun woning door gasbevingen zijn veroorzaakt. Maar zij kunnen wel een beroep doen op compensatie.

Voor de bewoners van deze gebieden gaat de ruimere regeling gelden: