Kan Oranje stunten in cricketwalhalla India? 'Enorm geloof in eigen kunnen'

En toch tekende die enorme stunt zich af bij het WK-kwalificatietoernooi in juli. Het begon allemaal met een fenomenale zege op de West-Indies, die slechts weinigen aan zagen komen. Dat Nederland zich uiteindelijk in de allesbeslissende wedstrijd tegen Schotland voor het WK plaatste, kwam dus toch niet helemaal uit de lucht vallen.

Dat Nederland deze maand toch op het WK cricket in India staat, kan men in India dan ook maar nauwelijks geloven.

De Leede: "Er moet dan wel een hoop meezitten. Andere landen beschikken over zulke grote spelers. En als Nederland straks de eerste twee wedstrijden wint, dan gaan de coaches van die landen zich wel even verdiepen in de zwakke punten in de ploeg."

Dat geloof ontstond door de zege op de West-Indies. "Dat was bizar. De West-Indies deed het aan slag gewoon écht goed. Normaal gesproken ben je dan volstrekt kansloos. Maar ze knokten zich terug, waardoor een soort 'penaltyserie' volgde, die ze met twee vingers in de neus wonnen."

Hoe heeft het Nederlands team dat dan voor elkaar gebokst? "Het is een ervaren ploeg met een enorm geloof in eigen kunnen. Zij zien het ook gewoon voor zich dat ze die poule doorkomen en de halve finales kunnen halen. Ze geloven echt dat ze kunnen verrassen."

Het voorlopige hoogtepunt voor de Nederlandse cricketers is de afsluitende poulewedstrijd tegen India, op 12 november in Bangalore. Dan spelen de mannen van bondscoach Ryan Cook in een uitpuilend stadion, vol bloedfanatieke Indiase fans.

De Leede: "Voor mensen daar is het alles. Samen met religie het belangrijkste in het leven. Voor hen is het een van de mooiste dagen van hun leven, als ze hun cricketspelers aan het werk mogen zien. Spelers zijn er halfgoden."

Een groot contrast met Nederland, waar de cricket-internationals normale stervelingen zijn. "Dat het cricket in Nederland niet helemaal ontdekt is, is wel ontzettend jammer. Het is zo'n leuke sport, maar heeft hier een beetje een verkeerd imago. De rest van de wereld heeft het cricket omarmd, waardoor het na voetbal de grootste sport op aarde is."