Levenslang voor metro-schutter New York

De man die vorig jaar april in de metro in New York tien mensen neerschoot is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Frank James schoot tijdens het spitsuur willekeurig op passagiers in een metrostel en verwondde tien mensen. In de chaos die daarop volgde raakten nog zeker twaalf anderen gewond. Daarna vluchtte hij. Hij werd een dag later na een klopjacht gearresteerd.

Berouw

Tijdens de zitting bekende de 64-jarige James schuld en toonde berouw. "Ik alleen ben verantwoordelijk voor deze aanval en niemand anders", zei hij. Hij voegde eraan toe dat de aanval niet was gericht tegen "welk ras of welke seksuele geaardheid dan ook".

Verder bekritiseerde hij de geestelijke gezondheidszorg in de VS en zei hij dat het systeem faalde voor mensen van kleur, zoals hijzelf.

Voor zijn daad had de man tientallen berichten op sociale media geplaatst waarin hij zich opwond over racisme in de VS en tekeer ging tegen de burgemeester van New York.