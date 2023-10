Leger VS schiet Turkse drone neer in Syrië

In het noorden van Syrië heeft het Amerikaanse leger een bewapende Turkse drone neergehaald die zich op minder dan een halve kilometer van de Amerikaanse strijdkrachten bevond.

Volgens Pentagon-woordvoerder Patrick Ryder voerden drones aanvallen uit op nabijgelegen Koerdische doelen in Syrië als vergelding voor een zelfmoordaanslag zondag in de Turkse hoofdstad Ankara. Daarbij raakten twee agenten lichtgewond. De aanslag is opgeëist door de Koerdische beweging PKK.

Het neerhalen van de drone is opmerkelijk omdat de VS en Turkije allebei lid zijn van de NAVO. De beslissing om de bewapende drone van een bondgenoot neer te halen werd volgens Ryder genomen op basis van het recht op zelfverdediging. Ryder zei verder dat er geen aanwijzingen waren dat Turkije opzettelijk Amerikaanse troepen aanviel.

Meerdere keren gebeld

Voorafgaand aan het uitschakelen van de drone zou er meerdere keren zijn gebeld naar het Turkse leger met het verzoek de drone weg te halen. In die gesprekken was ook gewaarschuwd dat Amerika zou ingrijpen als de drone niet zou weggaan, zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau AP.

Turkije heeft niet gereageerd op het neerschieten van de drone. Volgens Koerdische bronnen zijn door de Turkse aanvallen in Syrië donderdag tenminste negen mensen gedood.

In Syrië zijn circa 900 Amerikaanse militairen gestationeerd om terreurgroep IS te bestrijden.