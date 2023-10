Twee aanhoudingen nadat wapen afging in trein Rotterdam

In Rotterdam zijn twee mannen aangehouden na een schietincident in een trein op station Rotterdam Centraal. Ze waren betrokken bij een ruzie die uitmondde in een vechtpartij, meldt de politie. Daarbij is mogelijk een vuurwapen op de grond gevallen en afgegaan.

De mannen, beiden 18 jaar, zijn daarna de trein uitgestapt en weggerend, maar konden toch worden opgepakt. De politie zoekt nog naar andere verdachten en vraagt getuigen zich te melden.

Bij het incident is niemand gewond geraakt, maar dat had volgens de Rotterdamse politie ook heel anders kunnen aflopen.