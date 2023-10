ME'er bewusteloos na geweld door Legia-aanhangers in Alkmaar

In de aanloop naar de wedstrijd AZ-Legia Warschau hebben aanhangers van de Poolse voetbalclub de toegangspoort van het stadion in Alkmaar bestormd. Daarbij is één ME'er bewusteloos geraakt. De gewonde ME'er is behandeld en kon daarna niet verder werken.

De mobiele eenheid wist de bestorming niet te voorkomen, vanwege het heftige geweld dat tegen stewards en de politie werd gebruikt, meldt de politie. De ME heeft traangas ingezet. De Legia-aanhangers wisten een aantal wapenstokken en pepperspray van de ME afhandig te maken.

Een aantal bezoekers wist vanwege de onrust zonder kaartje of controle van de toegangsbewijzen het stadion binnen te komen.