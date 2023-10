Dobey snijdt titelverdediger Van Gerwen de pas af op World Grand Prix

Michael van Gerwen ligt eruit bij de World Grand Prix. De titelverdediger, die nog veel indruk maakte in zijn openingspartij, ging in de tweede ronde met 3-2 onderuit tegen de Engelsman Chris Dobey. Door zijn nederlaag zijn er geen Nederlanders meer van de partij in de Morningside Arena in Leicester.

Van Gerwen gooide in de eerste set bijna een nine-darter, wat in de historie van de World Grand Prix slechts drie keer eerder gepresteerd was. Het ging mis op de bull. Pijnlijker was dat de zesvoudig toernooiwinnaar er maar moeizaam in slaagde de dubbels te vinden, vooral vervelend daar op dit toernooi de spelers hun leg daarmee ook moeten beginnen.

Het falen op de dubbels (14 van de 18 als startpijl, maar liefst 11 van de 12 om de leg binnen te slepen) kostte de Brabander de eerste set. Alsof er niets gebeurd was, ging Van Gerwen in set 2 meteen weer op weg naar een nine-darter. Maar andermaal deed de laatste pijl, wederom bedoeld voor de bull, hem de das om.

Getergd

Het was echter duidelijk: er stond nu een getergde Van Gerwen op het podium. De nummer twee van de wereldranglijst won de tweede set met 3-0 en kreeg de derde min of meer cadeau van de mondiale nummer 19, die drie setdarts verprutste.