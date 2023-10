Gravenberch en Frimpong trefzeker bij Europese zeges Liverpool en Leverkusen

Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong hebben een groot aandeel gehad in de zeges van respectievelijk Liverpool en Bayer Leverkusen. Beide Nederlanders scoorden in de tweede speelronde van de Europa League.

Gravenberch, die afgelopen zomer van Bayern München naar Liverpool overstapte, opende in de wedstrijd Liverpool - Union Sint-Gillis kort voor rust de score. Union-doelman Anthony Moris zag er niet goed uit bij een poging van Trent Alexander-Arnold, waarna de Nederlander kon binnenschieten.

Het had na ruim een uur spelen nog mooier kunnen worden voor Gravenberch, maar dit keer tikte Moris de bal van de middenvelder over de lat. Jota was vlak voor het verstrijken van de speeltijd nog wel succesvol en bepaalde de eindstand op 2-0.

De ontmoeting tussen de Engelsen en de Belgen was tevens het duel tussen de broers Mac Allister. Wereldkampioen Alexis Mac Allister viel halverwege in bij Liverpool, terwijl broer Kevin bijna de hele wedstrijd speelde bij Union Sint-Gillis.

Frimpong scoor voor Leverkusen

Bij Bayer Leverkusen tegen Molde kwam het eerste doelpunt van de wedstrijd ook op naam van een Nederlander. Frimpong, die twee dagen geleden nog zijn contract bij de Duitsers verlengde tot medio 2028, was in de veertiende minuut trefzeker voor de gasten.