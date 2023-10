AZ revancheert zich na blamage en wint nu wel in Conference League: 1-0 tegen Legia

AZ heeft zich gerevancheerd voor de blamage van de eerste speelronde van de Conference League. Toen verspeelde de ploeg van Pascal Jansen een 3-0 voorsprong tegen Zrinjski Mostar (3-4), donderdagavond wonnen de Alkmaarders met 1-0 van Legia Warschau. De zege op de recordkampioen van Polen betekent dat AZ weer helemaal terug is in de strijd om Europees te overwinteren. Alle clubs in poule E hebben na twee speelrondes evenveel punten. Aanvoerder Jordy Clasie was na afloop van de wedstrijd tegen Legia Warschau in de Conference League (1-0 winst) tevreden over het resultaat, maar plaatste wel kritische kanttekeningen bij het optreden van de Alkmaarders. "We speelden niet onze beste wedstrijd. Het tempo was ook te laag aan onze kant. Het belangrijkste zijn echter de punten. We staan nu allemaal op drie. We doen weer mee in de groep", zei hij tegenover Veronica.

De Alkmaarders begonnen niet scherp aan het duel in eigen huis, gezien een snelle uitbraak van de Polen. Tomáš Pekhart dacht na zeven minuten al de 0-1 binnen te knallen, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Het was geen voorbode voor de rest van de eerste helft, die zonder spectaculair spel kabbelend naar de rust ging. AZ had iets meer de bal in de eerste 45 minuten, maar zodra de Alkmaarders bij het Poolse doel kwamen, werden ze onzorgvuldig. De bezoekers uit Polen kregen niet veel meer voor elkaar. Er vielen welgeteld twee kansen te noteren voor rust en die waren voor AZ. De opgestoomde back David Moller Wolfe schoot vol op de schenen van de Poolse doelman Kacper Tobiasz en op slag van rust peerde Vangelis Pavlidis de bal in het zijnet.

