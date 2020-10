Spanjaard Prado domineert MXGP in zijn thuisland; Coldenhoff wordt vierde

Motorcrosser Jorge Prado heeft in eigen land de Grote Prijs van Spanje in de MXGP op zijn naam geschreven. De Spanjaard was in beide manches de beste.

Achter Prado eindigde Tim Gajser als tweede. De Sloveense wereldkampioen werd derde in de eerste manche en tweede in de tweede manche. Gajser liep in de WK-stand verder uit op de Italiaan Antonio Cairoli, die als zevende en zesde over de streep kwam. Gajser leidt in de WK-stand met 441 punten, tegenover 417 voor Cairoli.

Glenn Coldenhoff kon zijn podiumplaatsen van de afgelopen weken geen vervolg geven. De Nederlander eindigde in de eerste manche als vijfde en kwam in de tweede niet verder dan de vierde plaats. In de WK-stand staat Coldenhoff vijfde.

Brian Bogers werd twee keer achtste. Calvin Vlaanderen kwam twee keer als veertiende door de finish.

Zonder Herlings

De race werd afgewerkt zonder Jeffrey Herlings. De wereldkampioen van 2018 maakte afgelopen vrijdag bekend dit seizoen niet meer in actie te komen vanwege een voetblessure.