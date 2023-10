Subsidie op elektrische auto blijft volgend jaar bijna 3000 euro

De subsidie voor nieuwe elektrische auto's blijft volgend jaar toch 2950 euro. Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur) schrijft in een Kamerbrief dat ze een voorgenomen vermindering van de subsidie terugdraait. De CDA'er is geschrokken van de achterblijvende vraag van consumenten naar schone auto's.

De subsidie voor elektrische auto's heet de SEPP-subsidie. Dit jaar kun je voor een nieuwe elektrische auto 2950 euro krijgen. Voorwaarde is wel dat de auto niet meer dan 45.000 euro kost. Voor tweedehands elektrische auto's is 2000 euro subsidie beschikbaar.

Autokopers laten de subsidiepot voor elektrische auto's dit jaar grotendeels links liggen, werd vorige maand bekend. Ook brancheorganisaties BOVAG en ANWB horen van autodealers dat er minder vraag is.

Stapsgewijs afgebouwd

Koninklijke RAI Vereniging zegt de stap van de staatssecretaris te waarderen. "Dit is echter een kleine stap in de goede richting; er is dringend meer actie nodig. Zoals het doorzetten van subsidies ook vanaf 2025 en fiscale stimulering", schrijft de brancheorganisatie.

De subsidie voor nieuwe volledig elektrische auto's bedroeg 4000 euro in 2021 en is daarna stapsgewijs afgebouwd. De gedachte hierachter was dat elektrische auto's in de loop der jaren goedkoper zouden worden. Daardoor zou minder subsidie nodig zijn om mensen over te halen tot een aankoop.