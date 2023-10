Extinction Rebellion schort acties A12 tot dinsdag op

Extinction Rebellion stopt voorlopig met de dagelijkse acties op de A12. De protestgroep schort de acties op omdat in de Tweede Kamer een motie is ingediend om fossiele subsidies af te bouwen, bevestigt een woordvoerder aan de NOS.

Komende dinsdag stemmen Tweede Kamerleden over de motie van GroenLinks en D66. Mocht die het niet halen, dan wil Extinction Rebellion de Utrechtsebaan in Den Haag opnieuw blokkeren. "Als de motie niet wordt aangenomen, komen we terug met nog veel meer", meldt de actiegroep in een persbericht.

Ook als de motie het wel haalt, zijn nieuwe acties niet uitgesloten, schrijft de beweging. "Als de motie wordt aangenomen, bekijken we deze kritisch. Als de voorwaarden niet goed genoeg zijn, beraden we ons op volgende stappen."

De klimaatactiegroep heeft 27 dagen lang iedere dag actiegevoerd op de A12. Daarbij werd door de politie ingegrepen met een waterkanon en werden soms honderden arrestaties verricht.

"We zijn blij dat de politiek nu eindelijk in actie komt en beschouwen dit als een teken dat burgerlijke ongehoorzaamheid een krachtig middel is om de politiek te laten doen wat nodig is", zegt Extinction Rebellion-woordvoerder Lucas Winnips. "Dat de fossiele subsidies afgeschaft moeten worden staat buiten kijf."