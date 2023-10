Ajax grijpt naast zege in Athene, door late gelijkmaker van oude bekende Vida

Dat leverde na een minuut of tien een grote kans op, toen Forbs goed naar binnen dribbelde en hard uithaalde. Keeper Cican Stankovic hield de bal nog net uit zijn doel. Kort daarop was Brobbey uit de counter dicht bij de 1-0, maar wederom lag de Bosnische doelman dwars.

Maar in de eerste minuten in het gloednieuwe Agia Sofiastadion joeg Ajax AEK meer schrik aan dan andersom. De Amsterdammers speelden zo snel mogelijk Brian Brobbey aan, die de bal dan bij zich moest houden om vervolgens de vlugge flankspelers Forbs en Steven Bergwijn te bedienen.

Bij AEK keken ze handenwrijvend toe hoe Ajax de afgelopen weken aanmodderde in de eredivisie. In de eerste speelronde van de Europa League verrasten de Atheners bovendien het sterke Brighton. Ajax moest dus maar eens de volgende prooi worden.

Pas daarna kwamen de zwakke punten van Ajax echt aan het licht. Het centrale duo werd net als tegen RKC gevormd door Josip Sutalo en Gáston Ávila. Die twee verloren de bal vaak op totaal onnodige momenten. Kort voor hen kon Benjamin Tahirovic, de vervanger van de geschorste Silvano Vos, de rust in balbezit niet doen wederkeren.

Toch was ook dat niet voldoende om de 0-1 te voorkomen. Bergwijn verdiende met een snelle dribbel uit de omschakeling een penalty, die hij ondanks alle groene lampjes in zijn ogen keurig binnenschoot.

AEK zette er in dat eerste half uur weinig tegenover. De Griekse supporters maakten het Ajax wél lastig, met vervelende laserlampjes waarmee ze voortdurend in de ogen van de spelers schenen.

Dat onrustige spel bracht AEK in de wedstrijd. Nog voor rust waren Djibril Sidibé en Vida erg dicht bij de gelijkmaker. Ajax kwam bij beide kansen goed weg en ging toch met een voorsprong de rust in.

Na rust bleef AEK de sterkere partij. Het lukte Ajax maar niet om de bal in de ploeg te houden, terwijl de thuisploeg juist steeds soepeler ging aanvallen.

De goal hing dan ook een aanzienlijk deel van de tweede helft in de lucht. Die werd uiteindelijk uitgerekend gemaakt door Vida, die in 2011 een rol speelde in de Champions League-uitschakeling van Ajax en daaraan de bijnaam 'knipoog-Kroaat' overhield.

Op zijn rake kopbal in de 75ste minuut, uit een voorzet van de in Naarden geboren oud-PSV'er Nordin Amrabat, was niets af te dingen.