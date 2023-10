Honderd doden bij droneaanval op militaire academie Syrië

Het leger van Assad heeft het grootste deel van Syrië heroverd, maar een deel in het noorden, grenzend aan Turkije, is nog steeds in handen van gewapende oppositiegroepen, waaronder jihadistische strijders.

Het conflict in Syrië begon in 2011 met protesten tegen president Assad die uitmondden in een jarenlange oorlog waarbij honderdduizenden doden zijn gevallen en miljoenen zijn gevlucht.

Bij een droneaanval op een academie van het Syrische leger in de stad Homs zijn zeker honderd doden gevallen. De aanval kwam enkele minuten nadat de Syrische minister van Defensie een beëdigingsceremonie in het complex had verlaten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen bij de Syrische overheid.

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr:

"We weten nog niet wie hier achter zit. Het is niet zo dat nu direct alle vingers één kant op wijzen, en oppositiegroepen in Noord-Syrië hebben voor zover we weten nooit eerder gebruikgemaakt van dit soort geavanceerde drones. De afstand van het gebied dat in handen is van de oppositie naar Homs is minstens 120 kilometer.

Wel is duidelijk dat dit heel veel doden en gewonden zijn op een symbolische plek in regeringsgebied. Ik hoor dat er vanavond nog altijd zware bombardementen worden uitgevoerd op de stad Idlib. De kans is groot dat die vannacht door zullen gaan, want dit zal Damascus zeker niet zomaar laten passeren."