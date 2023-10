Inmiddels 800 besmettingen met blauwtong, virus ook op Texel

Het aantal besmettingen met blauwtong op boerderijen loopt nog steeds hard op. Uit het meest recente overzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er inmiddels bijna 800 getroffen locaties zijn. De meeste besmettingen zijn in het midden en het noordwesten van het land.

Het blauwtongvirus dook begin vorige maand voor het eerst sinds 2009 weer op in Nederland, op vier schapenhouderijen in Noord-Holland en Utrecht. Sindsdien is het aantal meldingen fors gestegen: een week geleden was nog sprake van 319 besmettingen.

Het virus treft schapen het hardst, maar ook bijvoorbeeld geiten en runderen kunnen ziek worden. De ziekte wordt overgebracht door knutten, heel kleine vliegjes. Mensen kunnen niet besmet raken.

Bedrijven waar blauwtong uitbreekt hebben een meldplicht. Bij dieren die erg ziek zijn, kleurt de tong blauw. Verder hebben ze hoge koorts, kwijlen ze en lopen ze kreupel. In veel gevallen gaan ze eraan dood.

Texel

Uit de kaart van de NVWA blijkt dat blauwtong zich inmiddels heeft verspreid over acht provincies. Alleen Zeeland, Limburg, Friesland en Drenthe zijn niet getroffen.

Ook op Texel is de eerste besmetting gemeld. NH Nieuws schrijft dat dat hard aankomt op het eiland, dat zo'n 15.000 schapen telt (ongeveer evenveel als het aantal menselijke bewoners). "We leven in angst en beven", zei schapenboer Koos Tjepkema eerder deze week tegen NH Nieuws.

Machteloos

Ook demissionair minister Adema maakt zich zorgen en voelt zich machteloos, zei hij deze week in de Tweede Kamer. "Als je ziet hoe de dieren lijden, uiteindelijk met de dood daarop volgend. Het is voor de dieren verschrikkelijk en het is voor de houders verschrikkelijk." Adema verwacht dat de schapenpopulatie volgend jaar een stuk kleiner zal zijn.

Hij raadt boeren voor nu aan om schapen voor zonsondergang naar binnen te halen, omdat rond die tijd knutten actief worden. "Maar het is eigenlijk dweilen met de kraan open."

Farmaceuten zijn volgens de minister hard bezig met een vaccin, maar het is nog onduidelijk wanneer dat er is. De veiligheid van een Zuid-Afrikaans vaccin wordt op dit moment onderzocht.