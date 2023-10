Verstappen ziet 'zaterdagtitel' best zitten: 'Kunnen we hele weekend feesten'

Toch had Verstappen het ongetwijfeld liever anders gezien. De Nederlander is geen fan van het fenomeen sprintrace. "Zoals bekend hou ik meer van reguliere grand prix-weekends met trainingen op vrijdag, kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Maar de F1-leiding wil nu eenmaal wat meer actie op de baan."

"Voor mij is dat geen domper, hoor", zei Verstappen twee dagen voor de sprintrace waarin het moet gaan gebeuren. "Dan kunnen we het hele weekend feestvieren in plaats van alleen zondagavond. Ik heb daar geen probleem mee."

Max Verstappen gaat in Qatar waarschijnlijk al in de sprintrace op zaterdag zijn derde WK-titel in de Formule 1 veiligstellen. Is dat niet een beetje een suffe manier om wereldkampioen te worden? Verstappen zelf vindt dat wel meevallen.

Als Verstappen zaterdag bij de topzes eindigt in de sprintrace heeft hij de buit binnen. Als Sergio Pérez buiten de topdrie eindigt, is het ook raak.

Het is een uitzonderlijke situatie. "We beschouwen het zo veel mogelijk als een normaal weekend. Natuurlijk weet ik dat ik met een goed resultaat op zaterdag al mijn derde titel kan pakken. Maar we zijn gefocust op waar het echt om draait: een goed weekend neerzetten en de races winnen."

Het vertrouwen bij Red Bull is groot. Niet zo gek in een seizoen waarin die renstal op ongekende wijze domineert. "Dit is een circuit waarop onze auto het goed zou moeten doen."

Door de sprintrace is er alleen op vrijdag ruimte om te trainen. "Dat maakt het wel iets onzekerder dan normaal. Het is extra belangrijk om goed uit de startblokken te schieten morgen. En dat is niet makkelijk. Je moet meer gokken of je de goede richting op gaat met de afstelling van de auto."