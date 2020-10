De meest besproken hockeyer helpt Kampong stoïcijns aan nipte zege: 5-4

De ogen van de hockeywereld waren de afgelopen weken op Jip Janssen en zijn club Kampong gericht, maar het spel van de Utrechtse strafcornerspecialist en zijn club had er niet onder te lijden. De Oranje-international hielp met twee strafcorners zijn ploeg aan een 5-4 overwinning op HGC in de Tulp Hoofdklasse.

Niets leek een ruime overwinning van Kampong in de weg te staan, nadat de Utrechters op slag van rust op een 4-0 voorsprong waren gekomen. Daarna knokte HGC zich echter terug (4-3), waarna Derck de Vilder er 5-3 van maakte. De bezoekers kwamen nog terug tot 5-4.

De zaak rondom Jip Janssen

Janssen kwam in het nieuws, nadat hij op 25 september in de competitiewedstrijd tegen Tilburg in de rust plotseling was vertrokken, terwijl hij in de eerste helft nog op het veld had gestaan. Al snel ging het gerucht dat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Kampong-coach Roelant Oltmans ontkende dat het weggaan van Janssen iets te maken had met een positieve test.

Tilburg tekende daarop formeel protest aan tegen de 2-4 uitslag, omdat Kampong mogelijk een speler had laten meedoen die op basis van de coronamaatregelen niet op het veld had mogen staan bij de Utrechters.

Zaterdag, in aanloop naar de wedstrijd van vandaag, trad Kampong zelf naar buiten. De club erkende dat hockeyinternational Janssen op 25 september in de rust van de wedstrijd had ontdekt dat hij positief getest was op corona.

NOS-hockeycommentator Philip Kooke duidt de situatie: