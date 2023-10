Oekraïne: ruim 50 doden bij aanval op supermarkt en café

Bij een Russische aanval op een supermarkt en een naastgelegen café in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 51 doden gevallen. Het is een van de dodelijkste aanvallen van de afgelopen maanden.

Bij een Russische aanval op een supermarkt in Hroza, een dorp in de regio Charkiv, zijn zeker 49 doden gevallen, melden Oekraïense autoriteiten. De aanval vond plaats rond 13.15 uur plaatselijke tijd. - NOS

De aanval trof Hroza, een dorp met 3303 inwoners in de regio Charkiv, niet ver van Koepjansk. In het café bij de winkel waren op het moment zo'n zestig mensen bijeen voor een uitvaartdienst, maakte minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko bekend op de Oekraïense televisie.

Het was aanvankelijk niet duidelijk of het dorp door Russische artillerie of door een raket was getroffen. Volgens Oekraïne was het waarschijnlijk een Iskander-raket. Die ballistische raket heeft een bereik van 500 kilometer.

Het gebied waarin het getroffen dorp ligt, werd aan het begin van de oorlog door Rusland ingenomen en in september 2022 door Oekraïne heroverd. President Zelensky had het dinsdag nog bezocht om troepen te ontmoeten en door het Westen geleverde uitrusting te inspecteren.

'Russische misdaad'

Zelensky noemde de aanval op zijn Telegramkanaal "een wrede Russische misdaad". Hij is in Spanje, waar zo'n vijftig Europese leiders bijeen zijn voor een top. Hij dringt daar aan op hulp bij het versterken van de luchtverdediging. "In het bijzonder vanwege het beschermen van ons land tegen terreur, wij zullen het terrorisme beantwoorden."

Volgens de president is het versterken van de luchtafweer belangrijk omdat de winter nadert. Afgelopen winter voerde Rusland veel gerichte aanvallen uit op energiesystemen, waardoor er voortdurend stroomstoringen waren Oekraïne. Oekraïne is bang dat Rusland de aanvallen op stroominstallaties de komende tijd weer gaat opvoeren.