CBR annuleert alle rijexamens in Enschede na intimidatie door oud-rijschoolhouder

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) annuleert per direct alle rijexamens in Enschede omdat het de veiligheid van kandidaten, opleiders en examinatoren niet kan garanderen. Een oud-rijschoolhouder achtervolgt en filmt namelijk herhaaldelijk examenauto's, waardoor betrokkenen zich geïntimideerd voelen.

De oud-rijschoolhouder zou dit doen om hij vindt dat kleine rijscholen door het CBR worden benadeeld, meldt RTV Oost. Hij stelt dat hij bij het CBR is uitgeschreven vanwege een persoonlijke ruzie met voormalig politicus Alexander Pechtold, nu algemeen directeur bij het CBR.

Naar huis gevolgd

Het CBR begon eerder een rechtszaak tegen de man. In een kort geding oordeelde de rechter dat hij per direct moest stoppen met zijn acties, op straffe van een dwangsom. Dat leek te helpen, tot de intimidaties zo'n twee weken geleden weer begonnen.

"De afgelopen weken is het vrijwel dagelijks raak. De man achtervolgt auto's en komt ook bij ons op locatie. Examinatoren worden zelfs naar huis gevolgd", zegt een woordvoerder. Daarom is besloten alle rijexamens voor in ieder geval twee dagen te annuleren. Het gaat om tientallen examens.

"Wij hebben dit besluit genomen, omdat we staan voor de veiligheid van kandidaten, opleiders en onze mensen. Alle acties die we tot nu toe hebben ondernomen hebben niet tot resultaat geleid. We zetten nu in op een korte afkoelperiode", aldus het CBR. De organisatie zegt dat het een rigoureuze maatregel is die met pijn in het hart is genomen. "Maar dit kan zo echt niet meer."

Gratis rijlessen

Momenteel wordt overlegd of de examens die komende maandag staan gepland door kunnen gaan. Die dag vindt ook een overleg plaats tussen het CBR en de driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie).

Mensen die hun rijexamen mislopen krijgen een nieuw praktijkexamen aangeboden. Ook krijgen de kandidaten twee gratis rijlessen van het CBR aangeboden ter compensatie van de overlast.