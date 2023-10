EU-dienst: vorige maand was warmste september ooit gemeten

De maand september van dit jaar was wereldwijd de warmste september ooit gemeten. Dat meldt Copernicus, de klimaatorganisatie van de Europese Unie.

Met 16,38 graden was de temperatuur 0,5 graden hoger dan het vorige record, uit september 2020. Dat is in de klimaatstatistieken een fors verschil.

In september 2023 was het 0,93 graden warmer dan de gemiddelde septembertemperatuur tussen 1991 en 2020.

Warmste jaar sinds start metingen

Wetenschappers zeggen dat de hoge temperaturen worden veroorzaakt door de aanhoudende verbranding van fossiele brandstoffen, in combinatie met het weerfenomeen El Nino. Dat fenomeen leidt tot opwarming van het zeewater langs de evenaar in de Stille Oceaan.

Volgens Copernicus ligt het huidige jaar ook op koers om het warmste jaar sinds het begin van de metingen te worden. Volgens het rapport ligt de gemiddelde temperatuur op aarde dit jaar tot nu toe 1,4 graden boven de "pre-industriële gemiddelde temperaturen", van 1850 tot 1900.

Er zijn dit jaar alweer veel warmterecords gevestigd. Juli was bijvoorbeeld al de warmste maand ooit gemeten en juni was de warmste juni. En de zomer van 2023 was wereldwijd met afstand de warmste ooit gemeten.

'Ongekende temperaturen'

Het plaatsvervangend hoofd van Copernicus spreekt van "ongekende temperaturen voor de tijd van het jaar". "Twee maanden voor de klimaattop in Dubai is de urgentie voor ambitieus klimaatbeleid niet eerder zo groot geweest."

Copernicus gebruikt voor zijn rapportage miljarden metingen van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations, en analyseert die gegevens vervolgens.