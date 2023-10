Van de Zandschulp na wonderlijke partij naar tweede ronde in Shanghai

Botic van de Zandschulp heeft zich op het masterstoernooi van Shanghai voor de tweede ronde geplaatst. De mondiale nummer 67 won in een wonderlijke partij met 6-2, 6-7 (2), 6-4 van de Australiër Christopher O'Connell, de nummer 58 van de wereld.

Van de Zandschulp maakte zijn debuut in Shanghai, waar vanwege covid-19 drie jaar lang niet werd gespeeld. De eerste set ging met 6-2 vrij eenvoudig naar de Nederlander, die drie weken geleden met het Davis Cup-team de kwartfinales van het landentoernooi bereikte.

In de tweede set had Van de Zandschulp het moeilijker, maar mede dankzij zijn goede servicebeurten serveerde hij op 6-5 in de tweede set voor de zege. O'Connell kreeg echter plots zijn eerste breekkansen, kwam langszij, won de tiebreak en kreeg vervolgens vleugels.

Van de Zandschulp knokt zich terug

In de slotset kwam O'Connell op een 4-2 voorsprong en daarmee leek het pleit beslecht. Van de Zandschulp knokte zich echter terug en boog met vier games op rij de score om.

Van de Zandschulp treft in de volgende ronde de 25-jarige Fransman Ugo Umbert, nummer 34 van de wereld.