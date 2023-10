Rutte: 'Snelle uitbreiding EU onverstandig'

Als het aan Nederland ligt treedt Oekraïne niet al in 2030 toe tot de Europese Unie. "Ik ben het zeer oneens met die datum", zei premier Rutte bij aanvang van de top van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG). "Het is niet de vraag wanneer landen er klaar voor zijn, het is de vraag óf landen er klaar voor zijn."

In de Europese Unie is de discussie losgebarsten over verdere uitbreiding. Oekraïne, Moldavië, Georgië en zes landen op de westelijke Balkan willen graag toetreden. Eerder zei de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, dat hij wil dat Oekraïne in 2030 tot de EU toetreedt. De EU wil voorkomen dat Rusland, en ook China, hun invloed in Europa uitbreiden, en een EU-lidmaatschap wordt gezien als een manier om dat te voorkomen.

Volgens meerdere EU-regeringsleiders is het toetreden van deze landen een zeer moeilijk proces. Zo moet de rechtsstaat op orde zijn. "Dat betekent dat ze aan duizenden voorwaarden moeten voldoen om toe te kunnen treden", zei Rutte. Er mogen volgens hem ook absoluut geen concessies worden gedaan op deze 'duizenden' toetredingseisen.

Ingewikkelder

Los van de vraag of kandidaat-lidstaten aan de eisen voldoen, is de EU volgens velen ook nog niet klaar om nieuwe landen toe te laten. "De EU heeft al 27 lidstaten en als er meer landen bij komen dan worden besluitvorming en allerlei andere zaken nog ingewikkelder", aldus Rutte.

Morgen vergaderen de EU-regeringsleiders over eventuele hervormingen die de besluitvorming binnen de EU makkelijker moeten maken. Rutte wil dat er uitgebreid de tijd genomen wordt om hierover te praten. Want toetreding van de nieuwe landen kan onder meer grote gevolgen hebben voor wat de huidige lidstaten moeten betalen voor de EU. "Kunnen we doorgaan op deze schaal met landen helpen met hun achterblijvende economie? Ik denk van niet", zei Rutte.