Steeds minder mensen doen mee aan bevolkingsonderzoeken kanker

Steeds minder mensen die geen klachten hebben over hun gezondheid laten zich onderzoeken op kanker. Het aantal deelnemers aan deze bevolkingsonderzoeken daalt al jaren, en na een licht herstel in 2021 is het aantal het afgelopen jaar nog verder gedaald, zegt het RIVM.

Zo daalde het aantal mensen dat na een uitnodiging meedeed aan het bevolkingsonderzoek borstkanker van 73 procent in 2021 naar bijna 71 procent in het jaar erop. Bij darmkanker daalde het aantal genodigden dat deelnam van 71 procent naar 68 procent.

Duizenden mensen kregen diagnose

Bij een bevolkingsonderzoek krijgen mensen die geen medische klachten hebben een uitnodiging om zich te laten onderzoeken. Hoe eerder een ziekte wordt ontdekt, hoe sneller er begonnen kan worden met een behandeling en hoe groter de kans op herstel is.

Vorig jaar werd bij bevolkingsonderzoeken weer bij tienduizenden mensen een vorm van kanker gevonden. Bij 6869 deelnemers werd borstkanker aangetroffen, bij 3642 deelnemers baarmoederhalskanker en bij 16.616 deelnemers darmkanker.

Extra onderzoek

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid noemt de daling van het aantal deelnemers aan bevolkingsonderzoeken een zorgelijke ontwikkeling. De trend is al langer zichtbaar, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij laat daarom verder onderzoeken waarom mensen minder vaak deelnemen aan bevolkingsonderzoeken.

Het RIVM zegt dat een deel van de mensen die worden uitgenodigd op de huidige manier niet goed wordt bereikt. Het gaat dan vooral om mensen met een lager inkomen, een lagere opleiding en mensen met een migratieachtergrond. Het RIVM gaat uitzoeken hoe deze groep beter bereikt kan worden.