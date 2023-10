Zijn de klimaatambities van Eurocommissaris Hoekstra haalbaar?

Wopke Hoekstra mag zich Eurocommissaris voor Klimaat noemen. Vandaag stemde een meerderheid van het Europees Parlement voor de voormalige CDA-leider. Hoekstra volgt Frans Timmermans op.

Maandagavond werd Hoekstra tijdens een drieënhalf uur durende hoorzitting bevraagd door parlementsleden over zijn duurzaamheidsagenda en zijn geloofwaardigheid als klimaatcommissaris. Daarin stelde Hoekstra ambitieuze klimaatdoelen: bijvoorbeeld 90 procent minder uitstoot in 2040. Ook wil hij werken aan een wereldwijde kerosineheffing en een heffing voor de scheepvaart.

Ambitie 1: De uitstoot van broeikasgassen van de EU moet met 90 procent verminderen ten opzichte van 2040

In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er dan bijna geen broeikasgassen meer worden uitgestoten en dat de uitstoot die er nog wel is, wordt gecompenseerd. Hoekstra wil naar een reductie van 90 procent in 2040.

Dat is een flinke opgave, maar volgens Heleen de Coninck, hoogleraar op het gebied van klimaatverandering aan de TU Eindhoven, is het wel mogelijk. Het huidige Europese beleid en het beleid dat nog in de maak is, is al in lijn met deze doelstelling.

Een belangrijke rol in het terugdringen van de uitstoot binnen Europa is weggelegd voor het Emissiehandelssysteem (ETS). Hierbij moeten bedrijven in de zware industrie voor alles wat ze uitstoten CO2-certificaten hebben. De EU bepaalt hoeveel CO2-certificaten er verdeeld mogen worden. Die hoeveelheid wordt jaarlijks minder, zodat de uitstoot omlaaggaat. En voor 2040 worden er geen nieuwe rechten meer uitgegeven.

Produceert een bedrijf zuinig, dan kan het certificaten verkopen aan vervuilende bedrijven die extra rechten nodig hebben. Hoe zuiniger een bedrijf is, des te voordeliger het uit is. Zo is er een financiële prikkel om duurzaam te produceren.