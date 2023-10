Onrust in Utrechtse Rivierenwijk na reeks steekpartijen: 'Niet meer alleen over straat'

Er is onrust in de Utrechtse Rivierenwijk naar aanleiding van drie steekincidenten in korte tijd. In de nacht van maandag op dinsdag werd er voor de derde keer in anderhalve week een jonge vrouw gestoken.

Een 20-jarige vrouw werd in het gezicht gestoken op de Balijebrug. Op de Balijelaan, in het verlengde van die brug, waren eerder twee andere steekincidenten. Vorige week woensdag werd een 23-jarige vrouw gestoken met een scherp voorwerp, en de vrijdagnacht daarvoor werd een andere 23-vrouw slachtoffer van een steekpartij.

Gisterenavond kwamen zo'n dertig buurtbewoners af op een bijeenkomst over de steekincidenten. Ook burgemeester Sharon Dijksma was aanwezig. Tot onvrede van de bewoners werd er weinig nieuws verteld. "Ze zeggen soms dat ze geen informatie willen delen die onrust veroorzaakt, maar het gebrek aan informatie creëert juist onrust", vertelt een bewoonster aan RTV Utrecht.

Spanning

De schrik zit er goed in in de Utrechtse wijk. "Het is nu niet heel fijn om alleen over straat te gaan, dus we gaan expres met z'n vieren", vertelt een buurtbewoonster aan de NOS. Ze vertrekken eerder naar huis dan normaal gesproken. "Je wil gewoon niet het risico lopen dat er wat gebeurt en eerder op de avond zijn er nog meer mensen op straat." Een andere bewoonster vertelt: "Ik vind het best eng, ik voel me nu wel onveilig hier."

Ook op de informatiebijeenkomst gisterenavond werden zorgen uitgesproken. Een vrouw vertelde de Balijelaan te mijden: "Je bent alerter en je wandelt niet meer het standaard rondje langs de Balijebrug."

De politie raadt aan om extra alert te zijn. Ze zeggen dat er "zichtbare en onzichtbare" maatregelen zijn genomen, maar daar zien de Utrechtse buurtbewoners nog niet veel van. "Laten we hopen dat de onzichtbare maatregelen flink aanwezig zijn, want ik heb maar één extra politieauto gezien", vertelt een bewoonster.

Verschillende signalementen

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de steekpartijen, zegt de politie. "Hoewel we veel overeenkomsten zien, bijvoorbeeld de leeftijden van de vrouwen en de locatie, zijn er ook verschillen. We hebben verschillende signalementen. Het kan zijn dat door het donker details niet goed opvielen, maar het kan ook dat het hier gaat om meerdere daders."

Hoe het met de slachtoffers gaat is niet helemaal duidelijk. "Naast de lichamelijke verwondingen heeft een dergelijk incident natuurlijk een enorme impact. We hebben slachtofferhulp gevraagd om contact met de slachtoffers op te nemen", aldus de politie.