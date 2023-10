Mysterie over ziekenhuisopname AfD-leider

Een leider van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht nadat hij gisteren onwel was geworden vlak voor een toespraak. Het is nog een groot mysterie wat er precies is gebeurd. Tino Chrupalla (48) was in Ingolstadt om campagne te voeren voor de verkiezingen daar zondag. Volgens zijn partij is er in de mensenmassa een gewelddadig incident gebeurd, al kon een woordvoerder niet toelichten wat precies. Volgens de politie waren er geen duidelijke verwondingen te zien bij Chrupalla. Chrupalla kreeg in de coulissen medische zorg en ging daarna naar het ziekenhuis. Na een nacht op de ic-afdeling zegt de woordvoerder nu dat Chrupalla wel aanspreekbaar is. Er wordt onderzocht of hij met een injectienaald is gestoken, meldde de partijwoordvoerder. De politie bevestigt dat er wordt gekeken of Chrupalla vreemde stoffen heeft binnengekregen. Ook wordt het publiek opgeroepen beeldmateriaal in te sturen dat mogelijk kan verklaren wat er precies is gebeurd. De AfD is met 78 zetels de op vier na grootste partij van de Bondsdag. Chrupalla leidt de partij samen met Alice Weidel sinds 2022.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: "Het is op dit moment nog een heel moeilijk te controleren verhaal, midden in een verkiezingsstrijd. Bij de AfD hebben ze het al over een aanval die het gevolg is van een haatcampagne door andere partijen tegen hun partij. Ze wijzen ook naar berichten over Weidel die naar eigen zeggen onlangs moest onderduiken vanwege bedreigingen. Op sociale media deelt de partij berichten van mensen die zeggen dat dit het bewijs is dat Duitsers in een totalitair systeem leven, dat dit de schuld is van het 'establishment'. Dat is koren op de molen voor delen van de achterban, bij wie kritiek op de regering en complottheorieën soms moeilijk uit elkaar te halen zijn. Sommige Duitse media roepen de vraag op of de AfD de voorvallen rond Chrupalla en Weidel niet bewust aanzet. Dat zou de partij aan steun kunnen helpen. Ook voor zulke conclusies is het nog vroeg. Vooralsnog is de politie vooral erg terughoudend met informatie, ze spreekt nog niet van een aanval."