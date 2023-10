Duitse OM: geen aanwijzingen voor aanslag op AfD-leider

Een leider van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht nadat hij gisteren onwel was geworden vlak voor een toespraak. Er waren berichten dat hij was aangevallen, maar het Openbaar Ministerie zegt na een eerste onderzoek dat daar geen aanwijzingen voor zijn.

Tino Chrupalla (48) was in Ingolstadt om campagne te voeren voor de verkiezingen daar zondag. Nadat hij onwel was geworden, zei zijn partij dat er in de mensenmassa een gewelddadig incident was gebeurd, al kon een woordvoerder niet toelichten wat er precies was gebeurd. Volgens de politie waren er geen duidelijke verwondingen te zien bij Chrupalla.

Chrupalla kreeg in de coulissen medische zorg en ging daarna naar het ziekenhuis. Na een nacht op de ic-afdeling was hij aanspreekbaar.

Volgens het OM voelde Chrupalla pijn in een bovenarm toen hij op weg was naar het podium. Omdat hij al langer klachten had, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Het OM heeft inmiddels met Chrupalla, zijn beveiliger en meerdere getuigen gesproken. Ook is bloedonderzoek gedaan en is zijn kleding onderzocht.

De AfD is met 78 zetels de op vier na grootste partij in de Bondsdag. Chrupalla leidt de partij samen met Alice Weidel sinds 2022.