OM eist half jaar cel vanwege antisemitische projectie op Anne Frank Huis

Het Openbaar Ministerie eist een half jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het projecteren van een antisemitische tekst op het Anne Frank Huis in Amsterdam van begin dit jaar. De man zou dat ook met een drone hebben gefilmd, en die beelden via sociale media hebben verspreid.

Het was een zeer bewust geplande actie om met de projectie "anderen pijn te doen", zei het OM vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De officier sprak van een "onaanvaardbaar, verwerpelijk en walgelijk filmpje over Joden". De 42-jarige Robert W. mag wat het OM betreft ook vijf jaar lang niet meer in de gemeente Amsterdam komen.

Bij hem thuis in Polen werd een laserbeamer gevonden, waarmee projecties gedaan kunnen worden. Ook vonden de autoriteiten bij hem thuis de drone die hij in Amsterdam had gebruikt om beelden te maken voor zijn filmpje, zegt het OM.

'Verjaardag van verloofde'

De man van Pools-Canadese komaf ontkent dat hij die tekst op het gebouw heeft geprojecteerd. W. erkende dat hij in de periode van de projecties in Nederland was en in een hotel verbleef, maar zei dat hij niet verantwoordelijk is voor de tekst.

Ook zei hij niet verantwoordelijk te zijn voor het filmpje. W. stelde dat hij naar Amsterdam kwam vanwege de verjaardag van zijn verloofde en dat hij niet wist waar het Anne Frank Huis zit.

In februari werden de antisemitische teksten op het Anne Frank Huis geprojecteerd. "Anne Frank uitvinder van de balpen", werd er geprojecteerd. Onder de video werd een antisemitisch lied afgespeeld.