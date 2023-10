Vanavond op tv: EU drastisch op de schop? • 'Migranten wilden schip kapen' • Tentoonstelling Nederlandse modefotograaf

Discussie over uitbreiding EU

Lange tijd was uitbreiding van de Europese Unie een taboe, inmiddels lijkt het onvermijdelijk. Het gaat nauwelijks meer om de vraag óf er landen bij komen, de focus ligt al op welk land en wanneer. Er is wel een punt van zorg: de EU is helemaal niet klaar voor uitbreiding, stellen experts. Vandaag is de uitbreiding in het Spaanse Granada gespreksonderwerp nummer één. Vanavond het laatste nieuws en de dilemma's. Te gast is Wouter Zweers, Europa-deskundige aan Instituut Clingendael.