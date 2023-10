Migranten muiten aan boord van Nederlands schip na redding

Negen migranten die zijn gered door een Nederlands schip hebben de bemanning bedreigd omdat die niet naar de gewenste bestemming wilden varen.

Het Nederlandse offshore-schip Vos Pace voer over de Atlantische Oceaan toen de bemanning twee boten met in totaal 79 migranten aan boord tegenkwam. Zij verkeerden in nood en werden door het schip gered, meldt het Spaanse EFE.

Het schip zette vervolgens koers richting het vaste land. Aan boord raakte de stemming verhit toen het de migranten duidelijk werd dat het schip terug zou varen richting Tan Tan in Marokko en niet naar een van de Canarische eilanden.

Fuerteventura

De bemanning van de Vos Pace gaf daarop vanaf het schip door aan de Spaanse autoriteiten dat er een noodsituatie aan boord was. De migranten zouden de bemanning met messen bedreigd hebben.

Er werd daarom besloten om richting het Canarische eiland Fuerteventura te varen. Daar droeg de bemanning negen migranten wegens bedreiging over aan de Spaanse Guardia Civil. Die arresteerde de migranten voor muiterij.

Ook de andere migranten zijn daar uiteindelijk van boord gegaan.