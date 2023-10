Noorse auteur Jon Fosse winnaar Nobelprijs voor Literatuur

De Nobelprijs voor de Literatuur gaat dit jaar naar de Noorse auteur Jon Fosse. De jury prijst de 64-jarige Noor "voor zijn vernieuwende toneelstukken en proza die stem geven aan het onzegbare".

Fosse schreef onder meer toneelstukken, romans, poëziebundels, essays, kinderboeken en vertalingen. Hij schrijft voornamelijk in het Nynorks, een traditioneler variant van het Noors. Het is gebaseerd op oude dialecten, waardoor Fosse ook gebruikmaakt van oud aandoende namen en vormen van woorden en daarmee een bepaalde archaïsche sfeer geeft. Werken als Slapen, Ik is een ander en Een nieuwe naam werden in het Nederlands vertaald.

Fosse groeide op in de provincie Hordaland, in het zuidwesten van Noorwegen, en schrijft voornamelijk voor toneel. Hij schreef al meer dan tweeduizend stukken, die over de hele wereld zijn gespeeld. Fosse wordt daarom door de jury geroemd als "een van de meest gespeelde toneelschrijvers ter wereld", maar die ook steeds meer erkend wordt voor zijn proza.