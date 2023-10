Overlast door jongeren in omgeving Haarlem, 'ouders schrokken zich rot'

Een groep jongeren maakt in de omgeving van Haarlem en Velsen de buurt onveilig. Dat leidt tot angst onder de bewoners en zeker ook onder jongeren. Het gaat onder meer om berovingen, achtervolgingen, intimidatie, het roepen van nare dingen en agressie, zeggen mensen in de omgeving tegen de NOS.

Volgens burgemeester Frank Dales van Velsen gaat het daar om zo'n veertig kinderen van tussen de 11 en 16 jaar, die er in wisselende groepjes op uit gaan. "Sommige zijn daders, sommige zijn slachtoffers. Soms zijn het eerst slachtoffers en worden ze later dader, omdat ze ook gedwongen worden om mee te doen met de rest van de groep."

De jongeren verplaatsen zich op fatbikes, elektrische fietsen met dikke banden. Ze zijn op die manier een stuk moeilijker in de kraag te vatten. "Als ze jongeren bedreigen en de politie komt erop af, dan zijn ze in no-time weg. Dat maakt het heel lastig om ze te pakken te krijgen en ze te identificeren", zegt Dales.

Willekeurige slachtoffers

Bij de politie zien ze dat er in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Velsen dit jaar meer overlast van jongeren is dan in andere jaren. "We kregen meldingen van overlast, maar soms ook van intimidaties, vernielingen of geweld", zegt een woordvoerder.

Zondag nog vernielden jongeren met een fatbike de schuifdeuren van een supermarkt in de Haarlemse wijk Schalkwijk. Op bewakingsbeelden van de winkel is te zien dat twee jongens op zo'n fiets de schuifdieren rammen, en vervolgens de winkel in gaan. Daarna rijdt er nog een fatbike de winkel in.

Volgens NH Nieuws durven kinderen van een basisschool in Bennebroek niet meer buiten te spelen, omdat er intimiderende jongeren op fatbikes rondhangen. De schooldirecteur heeft een noodkreet geuit richting de politie en de gemeente.

Volgens burgemeester Dales worden slachtoffers willekeurig uitgezocht. "Ze worden bedreigd: betaal mij geld of je wordt in elkaar geslagen", zegt Dales. "Als zo'n kind thuis komt ziet die op zijn mobieltje een foto van zijn voordeur, met als signaal: we weten waar je woont. En dan weer een foto van de voetbaltraining."

'Ouders schrikken zich rot'

De problematiek is al een tijd aan de gang. In Velsen weten ze er sinds januari van. In de tussentijd zijn er al wel kinderen opgepakt en zijn er gesprekken met ouders geweest. "Ouders schrokken zich rot", weet de burgemeester. "Maar ik heb de ouders nodig om ons te helpen en om de kinderen te helpen."

Er zijn intussen al wel arrestaties verricht. Dales heeft er vertrouwen in dat hij "het kapot kan maken" door heel intensief met het onderwerp bezig te gaan. "Dat hebben we bij andere jeugdgroepen ook gedaan." De politie zegt de jongeren in kaart te brengen en ze zo uit de anonimiteit te halen. "Dit heeft een afschrikwekkend effect waardoor ze minder geneigd zijn voor overlast te zorgen."