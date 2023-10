Erasmus bedankt in kranten voor steun na schietpartij, houdt minuut stilte

Het Erasmus MC bedankt in een paginagrote advertentie in meerdere kranten voor de steun na de schietpartij van vorige week in het ziekenhuis. Daarbij werd de 43-jarige docent Jurgen Damen doodgeschoten in een collegezaal en brand gesticht in het ziekenhuis.

"Wij zijn geraakt door en dankbaar voor uw steun en medeleven", schrijft de raad van bestuur van het Erasmus MC in de advertentie. "Dit waarderen wij zeer en geeft ons kracht in deze moeilijke tijd."

De advertentie is geplaatst in edities van het AD die in de regio Rotterdam verschijnen. Ook in andere landelijke kranten staat de dankbetuiging, maar dan in een kleiner formaat, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Minuut stilte

In het ziekenhuis en op de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt vanmiddag een minuut stilte gehouden. Die is om 14.30 uur, precies een week na de dodelijke schietpartij.

De herdenking in het Erasmus MC is besloten. Alleen medewerkers, studenten, patiënten en hun bezoekers mogen die bijwonen, aldus een woordvoerder. Op campus Woudestein van de universiteit kan iedereen stil zijn "op de locatie waar hij of zij zich bevindt". Daarna klinkt muziek vanuit het carillon op de campus.

Moeder en dochter

Na de schietpartij in het ziekenhuis werd de 32-jarige Fouad L. aangehouden. Voordat hij het Erasmus MC binnenging zou hij zijn 39-jarige buurvrouw en haar 14-jarige dochter hebben doodgeschoten aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam.

Justitie verdenkt Fouad L. van drie keer moord, twee keer brandstichting en verboden wapenbezit. De rechter-commissaris heeft gisteren bepaald dat de verdachte minstens veertien dagen langer blijft vastzitten.