Ook Europees Parlement stemt in met Hoekstra als klimaatcommissaris

Het Europees Parlement heeft zoals verwacht ingestemd met de benoeming van Wopke Hoekstra tot nieuwe Eurocommissaris Klimaat. 279 Europarlementariërs stemden voor, 173 tegen en 33 parlementariërs onthielden zich van stemming. Voor de benoeming was een gewone meerderheid van de stemmen nodig.

Gisteren bleek al dat de milieucommissie van het Europees Parlement had ingestemd met de kandidatuur van Hoekstra. Die commissie maakte het hem afgelopen week nog lastig. Zo waren de leden er na een hoorzitting van drie uur nog niet van overtuigd dat CDA'er Hoekstra de juiste opvolger is van PvdA'er Frans Timmermans.

Na het beantwoorden van extra vragen van de milieucommissie kwam er dan toch groen licht van de milieucommissie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die ook in de milieucommissie zit, zei gisteren dat duidelijk is de Europese Green Deal voor de Europese Commissie "een topprioriteit blijft, en dat is cruciaal".

Tijdens de hoorzitting zei Hoekstra dat hij wil werken aan een wereldwijde kerosineheffing, een maritieme heffing en een belasting op fossiele brandstoffen. Ook wil hij dat de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90 procent is verminderd.