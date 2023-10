Zoektocht naar tientallen vermisten bij overstromingen India

De zoektocht naar 102 vermisten bij overstromingen in het noordoosten van India is een race tegen de klok, melden de Indiase autoriteiten. Gisteren zijn in de deelstaat Sikkim zeker veertien doden gevallen als gevolg van overstromingen door hevige regenval. Onder de vermisten zijn ook 22 militairen.

Het ministerie van Defensie meldt dat het door de regen moeilijk zoeken is naar vermisten. Verspreid over de hele staat zijn honderden reddingswerkers ingezet.

Meerdere grote bruggen en huizen zijn verwoest door het water. Inwoners worden geëvacueerd. Het mobiele netwerk is verstoord in de noordelijke delen van de staat. Zo'n 3000 toeristen zouden zijn gestrand in verschillende delen van Sikkim.

Autoriteiten spreken van de dodelijkste gebeurtenis in tijden ten gevolgen van klimaatverandering. Het regenseizoen begint in India in juni, en eindigt eind september. Normaal gesproken is de zwaarste regenval in oktober voorbij.