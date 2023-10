Huizenprijzen zijn voor tweede kwartaal op rij gestegen

"Het derde kwartaal met daarin de zomerperiode is traditioneel altijd wat rustiger qua verkopen en interesse", zegt Lana Gerssen, makelaar en voorzitter NVM-vakgroep Wonen. "Toch laten de resultaten zien dat er dynamiek in de markt zit en kopers vertrouwen hebben."

NVM-makelaars verkochten in drie maanden tijd bijna 33.500 woningen. Dat waren er 2,4 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar 1,8 procent minder dan het voorgaande kwartaal. Zo'n 70 procent van alle woningen wordt verkocht via NVM-makelaars.

Op jaarbasis is nog wel sprake van een daling. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 zijn de prijzen namelijk met 1,7 procent gedaald. De gemiddelde verkoopprijs van een woning was 422.000 euro.

Na een periode van dalende huizenprijzen zijn nu voor het tweede kwartaal op rij de huizenprijzen weer gestegen. In het derde kwartaal van dit jaar waren de prijzen van bestaande woningen 1,7 procent hoger dan in het tweede kwartaal, zegt makelaarsvereniging NVM.

Een bestaande woning werd afgelopen kwartaal in gemiddeld 33 dagen verkocht. Dat is één dag sneller dan in het tweede kwartaal.

Gerssen constateert dat er nog steeds sprake is van grote krapte op de woningmarkt. "Dit kwartaal kan een koper gemiddeld uit 2,6 woningen kiezen, een verkrapping ten opzichte van de 2,7 in het tweede kwartaal. Daar maken we ons zorgen over want het wakkert de concurrentie tussen kopers weer aan. Zo horen we van onze leden dat kopers weer gaan overbieden."

De NVM hamert er al langer op dat er meer gebouwd moet worden om de krapte op te lossen. "In de stad, op het platteland én voor alle groepen woningzoekenden. Alleen dan komt de noodzakelijke doorstroming op gang", aldus Gerssen. Onderzoeksbureau ABF Research becijferde onlangs dat er dit jaar een tekort is van zo'n 390.000 woningen. Vorig jaar ging het nog om 315.000 woningen.

Meer nieuwbouw verkocht

Voor het derde kwartaal op rij steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Maar historisch gezien gaat het nog steeds om weinig woningen. NVM-makelaars verkochten ruim 5000 nieuwbouwwoningen in drie maanden tijd. Begin 2021 waren dat er nog meer dan 9000.

Lange tijd kochten mensen liever een bestaande woning dan een nieuwe, omdat nieuwbouwhuizen relatief duur zijn. Maar de laatste tijd komen er wat meer betaalbare nieuwbouwhuizen op de markt, die volgens de NVM beter aansluiten op de wensen van potentiële kopers en daarom ook sneller verkocht worden.

De NVM zegt dat de energiezuinigheid vaak de belangrijkste reden is dat mensen kiezen voor een nieuwbouwwoning.