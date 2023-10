Republikeinse machtsstrijd kost Democraat Pelosi haar kantoor

In de Republikeinse strijd om het leiderschap in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is oud-voorzitter Pelosi een prestigieus kantoor kwijtgeraakt. Volgens de Democraat is het een wraakoefening omdat haar opvolger McCarthy zijn functie verloor, maar de Republikeinen spreken van een routineprocedure.

Omdat kantoorruimte schaars is in het Capitool hebben bijna alle Congresleden een kantoor in de omliggende kantoorgebouwen. Alleen de hoogste leiders krijgen ook een ruimte in het gebouw zelf toegewezen. Daarbij is het gebruikelijk dat ook een vertrokken voorzitter een plekje krijgt. De nu 83-jarige Pelosi nam begin dit jaar afscheid als voorzitter toen de Republikeinen de macht in het Huis heroverden.

Haar opvolger Kevin McCarthy hield het maar negen maanden vol als Voorzitter van het Huis. Dissidenten binnen zijn eigen partij dwongen een vertrouwensstem af en wisten hem met hulp van de Democraten weg te krijgen. Direct daarna kreeg Pelosi te horen dat zij haar kantoor in het Capitool moest ontruimen.

Twee uur na het vertrek van McCarthy kreeg de Democraat een mailtje met de boodschap dat ze binnen een dag het kantoor uit moest zijn. Er werd meteen gemeld dat de sloten daarna zouden worden vervangen. Pelosi's tweede man Steny Hoyer kreeg eenzelfde bericht.

'Verkeerde prioriteiten'

"Dit druist in tegen alle traditie", laat Pelosi weten in een reactie. "Toen ik voorzitter was heb ik mijn voorganger Hastert zolang hij wilde een groter kantoor gegund." Ze houdt overigens wel haar eigen kantoor in een van de omliggende gebouwen.

Pelosi vindt het een schande dat haar kantoor een van eerste prioriteiten van de nieuwe leiding in het Huis is. "Er zijn zoveel belangrijke beslissingen te nemen, maar het eerste wat ze deden was mij uit mijn kantoor zetten."

Ze voegt eraan toe dat ze niet eens in staat is haar eigen kantoor leeg te ruimen, omdat ze momenteel in Californië is voor de uitvaart van Diana Feinstein. Die Democratische senator overleed afgelopen week op 90-jarige leeftijd.

'Eigen schuld'

Republikeinen wijzen erop dat het voorrecht van een eigen kantoor alleen geldt voor de voorgaande voorzitter. Dat is Pelosi nu niet meer, maar McCarthy. Het is volgens hen dus volstrekt in lijn van de traditie.

Toch vult een Republikeins Afgevaardigde ook aan dat Pelosi en haar Democratische partijgenoten "het ernaar gemaakt hebben" door te helpen McCarthy weg te sturen. "Ik weet niet waarom ze klagen. Ze hebben zelf deze situatie gecreëerd."

Naar aanleiding van het gekibbel tussen Republikeinen onderling en met de Democraten riep president Biden gisteren op een einde te maken aan het "giftige sfeertje" in Washington. "Er zijn grote meningsverschillen maar we moeten elkaar niet als vijanden zien", zei hij tegen de pers. "We hebben nog een hoop te doen in korte tijd."

Stroeve onderhandelingen

Zo worden er stroeve onderhandelingen verwacht over het budget van de federale overheid. Voorzitter McCarthy wist afgelopen week met hulp van de Democraten tijdelijk te voorkomen dat ambtenaren verplicht thuis komen te zitten, maar zijn opvolger moet binnen veertig dagen een definitieve oplossing vinden.

Inmiddels hebben zich twee Republikeinen gemeld voor de functie. Steve Scalise, die onder McCarthy de tweede man was van de Republikeinen in het Huis, en Afgevaardigde Jim Jordan, die de afgelopen tijd hamerde op een corruptieonderzoek naar president Biden.

Wanneer de verkiezing zal zijn voor McCarthy's opvolger is nog niet bekend. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een voorzitter werd weggestemd, dus het precieze verloop van de procedure moet nog worden vastgesteld.