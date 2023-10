Newcastle geeft sterren PSG klop in Champions League, City verslaat Leipzig

Newcastle United heeft in de Champions League het sterrenensemble van Paris Saint-Germain - met onder andere Kylian Mbappé in de basis - op een 4-1 nederlaag getrakteerd in Engeland. Bij de thuisploeg ontbrak Sven Botman vanwege een blessure. De Fransen kwamen in de zeventiende minuut achter na een fout in de opbouw. Gianluigi Donnarumma redde nog knap op een inzet van oud-Willem II-spits Alexander Isak, maar in de rebound scoorde de Paraguayaan Miguel Almirón alsnog: 1-0. Vlak voor rust ontplofte het St. James' Park - het stadion van Newcastle United - opnieuw. Na een chaotische aanval kopte verdediger Dan Burn van dichtbij op doel. Donnarumma leek katachtig te redden, maar de bal bleek volledig over de lijn te zijn gegaan. De VAR checkte nog op buitenspel én een aanvallende overtreding, maar het doelpunt bleef staan.

PSG probeerde na rust een aansluitingstreffer te forceren, maar binnen vijf minuten lag de bal er aan de andere kant in. Sean Longstaff - net als Burn van kinds af aan supporter van Newcastle - schoot via een matig ingrijpende Donnarumma binnen: 3-0. Een paar minuten later maakte linksback Lucas Hernandez uit het niets de 3-1, op randje buitenspel. Veel mocht het niet baten, in blessuretijd maakte de Zwitser Fabian Schär er van afstand zelfs nog 4-1 van. Malen versus Reijnders Het andere duel in groep F tussen Borussia Dortmund met Donyell Malen in de basis en AC Milan met Tijjani Reijnders in de basis eindigde in 0-0.

In poule G kwam Manchester City in Leipzig net binnen het halfuur op voorsprong via Phil Foden, die oud-Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich kansloos liet. City leek de controle te hebben, maar vlak na rust kregen ze toch de gelijkmaker om de oren van oud-Vitesse-spits Loïs Openda. De Belg rondde via binnenkant paal bekwaam af na een scherpe counter. Even leek het duel precies dezelfde uitslag te krijgen als vorig seizoen, tot de Argentijnse wereldkampioen Julián Álvarez schitterend uit stand de 1-2 binnenschoot. De Belg Jérémy Doku maakte er in de counter nog 1-3 van in blessuretijd.

