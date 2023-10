Qatar zet zichzelf in de schijnwerpers bij derde wereldtitel van Verstappen

Het is een schrale troost voor de voetbalfans: een jaar na de uitschakeling van het Nederlands elftal in Qatar wordt het oliestaatje alsnog de plek waar ons land een wereldtitel verovert. Op het Formule 1-circuit in Lusail - tien kilometer van de plek waar Argentinië Oranje elimineerde - gaat Max Verstappen komend weekend zijn wereldtitel prolongeren. Theoretisch is er weliswaar een minuscule kans dat Verstappen nog even moet wachten tot de volgende grand prix, maar alles wijst op een voortijdige ontknoping in Qatar. Van spanning is al maanden geen sprake meer. Aan de zesde plaats in de sprintrace op zaterdag heeft hij genoeg voor zijn derde wereldtitel op rij. Sprintrace Alleen teamgenoot Sergio Pérez kan het Verstappenfeest nog bederven, maar de Mexicaan moet dan op zijn minst de sprintrace (zaterdag) en de grand prix (zondag) winnen. Bovendien kampt hij al maanden met een vormcrisis.

Foto: 70636860-966f-3ba9-b865-a2a2c17381ef - NOS

Eén ding is zeker: Qatar gaat de F1-apotheose groots in de schijnwerpers zetten. Letterlijk en figuurlijk. Beide races zijn in de avonduren onder kunstlicht. Voor de Qatari is het na het WK voetbal een nieuwe kans hun land op een mondiaal sportpodium te laten schitteren. Daar heeft het regime veel voor over: de geldkraan is opengedraaid. Een multimiljoeneninvestering, vergelijkbaar met de monsteroperatie die een grote, kale plak asfalt in Saudi-Arabië enkele jaren geleden transformeerde tot 'het snelste stratencircuit ter wereld': Jeddah, zelfbenoemd summum van de internationale autosport. Lusail wil dat overtreffen. Groter en beter Een prestigestrijd is het. Het moet nog groter en beter dan bij de steenrijke buren. Dat Qatar een F1-deal voor tien jaar sloot, past in dat plaatje. Alleen met dat contract is naar schatting al ruim vijfhonderd miljoen euro gemoeid. En het is slechts het begin. Qatar steekt de ambities niet onder stoelen of banken: de grand prix in het oliestaatje wordt een vaste waarde op de F1-kalender. "We denken dat er een grote markt is, verwachten elk jaar meer fans en nemen daar de tijd voor", zegt circuitdirecteur Amro Al-Hamad zelfverzekerd. "We gaan het beste F1-evenement van het jaar voorschotelen. Twijfel kennen we niet."

Foto: bbc39053-330b-368a-ab16-25a56f732126 - NOS

Terwijl klassiekers als Monaco, Spa, Zandvoort en Monza vechten voor hun toekomst, is die van Qatar zeker. Maar of Verstappens derde wereldtitel op rij gevierd wordt met volle tribunes valt nog te bezien. Waar publiek tijdens de eerste (en enige) editie in 2021 vanwege de coronapandemie nog irrelevant was, jubelt de organisatie nu al dat de capaciteit is verhoogd naar veertigduizend tribuneplekken. "Dit evenement wordt een trekpleister. We gaan fans verleiden hier langer te verblijven om de cultuur en historie van ons land te ontdekken", schetst Al-Hamad het toekomstplaatje. Zijn woorden zijn nagenoeg identiek aan de oneliners die de circuitleiding in Bahrein en Abu Dhabi in aanloop naar hun eerste grand prixs liet optekenen, maar Al-Hamad heeft een extra troefkaart: Qatar Airways is de officiële luchtvaartpartner van de Formule 1. Wervende woorden De marketingmachine met speciale vlucht- en hotelarrangementen draait op volle toeren. De deur naar Qatar staat voor F1-fans wagenwijd open. In de wervende woorden van de circuitleiding: "Europeanen hoeven maar een paar uur te vliegen en het is weer eens iets anders dan die race in Monaco."

Foto: 7efb7f28-75d0-3a39-b8f3-6a43d2328019 - Getty Images

Vanzelf gaat het niet. Lusail is van origine bedoeld voor tweewielers: MotoGP is al jaren vaste klant, maar Formule 1 vergt meer ruimte en is extreem veeleisend. Zowel op als naast de baan. "We hebben keihard gewerkt om ons circuit te moderniseren en zijn nu klaar om dat de wereld te tonen", licht Abdulrahman bin Abdullatif al-Mannai van de nationale auto- en motorfederatie toe. "De infrastructuur is gemoderniseerd. Alles is een stuk beter, veiliger en fraaier gemaakt. Alles is state of the art." Motorsporthistorie "De baan hebben we grotendeels intact gelaten. Die was al mooi genoeg en er ligt hier veel motorsporthistorie. Die koesteren we. Het is geen metamorfose, maar wel een grootscheepse renovatie." "In 2021 hebben we bewezen dat een F1-race hier mogelijk was. Meteen daarna hebben we gekeken wat er beter kon", stelt de voorzitter van Qatarese federatie. Niets werd aan het toeval overgelaten. Een gestroomlijnd wegennet en een forse uitbreiding van de parkeerterreinen was slechts het begin. "Het medisch centrum is gemoderniseerd, de pitboxen zijn verruimd. De fanzone is groter, de VIP-zones en de baanposten voor de marshals hebben een upgrade gehad. We hebben echt overal naar gekeken. Wij willen aantonen dat Qatar de perfecte gastheer is voor prestigieuze sportevenementen. Die reputatie, daar mikken we op." Kille sfeer Pal voor de start van het grand prix-weekend is op die grote woorden nog wel het nodige af te dingen. De sfeer op het Lusail International Circuit (LIC) is ondanks veertig graden celsius ronduit kil. De wijde omgeving van het circuit is een desolate zandbak en biedt weinig vertier. Op en rond het circuit wemelt het nog van de bouwketen, hekken en afzetlinten.