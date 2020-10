SC Cambuur legt FC Dordrecht genadeloos over de knie

In de eerste divisie heeft een scherp SC Cambuur gewonnen van FC Dordrecht: 5-0. De Leeuwarders kenden een eenvoudige middag en stonden na een half uur spelen al met 3-0 voor.

Robert Mühren was de opvallendste man in het duel. De spits van Cambuur miste een penalty, benutte de tweede die werd toegekend wel en kopte ook de 2-0 tegen de touwen. De derde treffer kwam op naam van Michael Breij.

Na rust liep Cambuur verder uit via twee treffers van Giovanni Korte, die afgelopen zomer overkwam van NAC Breda. Met de winst komt Cambuur in punten naast nummer twee Almere City, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. NAC is koploper, FC Dordrecht blijft onderaan.