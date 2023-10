Wekdienst 5/10: EU-leiders praten over uitbreiding • Nobelprijs voor Literatuur bekendgemaakt

Goedemorgen. Vandaag zijn Europese regeringsleiders en staatshoofden bijeen in Granada om te praten over uitbreiding van de Europese Unie. In Amsterdam staat een Poolse man terecht voor het projecteren van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis. En de Nobelprijs voor Literatuur wordt bekendgemaakt. Eerst het weer: in de noordelijke helft is veel bewolking en valt soms wat regen, in het zuiden blijft het vrijwel droog met soms zon. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het 17 of 18 graden.

Wat kun je vandaag verwachten? Demissionair minister Kaag van Financiën reageert op de herziene voorstellen van de Kamer over het betalen van de dure koopkrachtplannen.

Europese regeringsleiders en staatshoofden zijn bijeen in de Spaanse stad Granada. Het belangrijkste agendapunt is de uitbreiding van de EU. Landen als Oekraïne, Moldavië en Georgië willen lid worden.

Een Poolse man moet in Amsterdam voor de rechter verschijnen voor het projecteren van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis in februari dit jaar

De Nobelprijs voor Literatuur wordt bekendgemaakt. Om 13.00 uur wordt in Stockholm onthult wie de prijs krijgt toegekend.

Ajax speelt in de groepsfase van de Europa League uit tegen AEK Athene en AZ neemt het in de Conference League op tegen Legia Warschau. Wat heb je gemist? In reacties op het NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard klinkt de roep door om een onderzoek naar zijn verleden. Parlementsleden dringen in Kamervragen aan op vervolgonderzoek en ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël eist dat van premier Rutte. De premier vindt dat niet nodig, omdat alle benodigde informatie openbaar is. Wel noemt hij de vondst van de originele lidmaatschapskaart van de prins "heftig". Bernhard bleef tot zijn dood zijn naziverleden ontkennen. Organisaties als het Prins Bernhard Cultuurfonds zitten met het nieuws in hun maag. Ander nieuws uit de nacht Curaçaose vrijheidsstrijder Tula krijgt eerherstel, Nederland biedt excuses aan: Staatssecretaris Van Huffelen zei in een ceremonie op Curaçao dat Tula een rechtvaardige strijd voerde en dat Nederland een gruwelijke, wrede misdaad pleegde door hem te martelen en doden.

CBS: lonen stegen deze eeuw nog nooit zo hard als nu: Het gaat dan om de lonen gecorrigeerd voor de inflatie. Deze zogeheten reële lonen stegen met 3,4 procent.

Tienduizenden zorgmedewerkers in de VS leggen werk neer: Naar verwachting doen er 75.000 medewerkers aan mee, volgens de vakbond een record. En dan nog even dit: Voor het eerst in bijna honderd jaar is er een nieuw verblijf voor de leeuwen in Artis, in Amsterdam. Vanmorgen is de nieuwe plek officieel geopend. Het is groter en leeuwen hebben meer ruimte om rond te zwerven.

