CBS: lonen stegen deze eeuw nog nooit zo hard als nu

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 6,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. En als je dit corrigeert voor de inflatie, die in het derde kwartaal nog maar zo'n 2,6 procent was, dan hou je de hoogste reële loonstijging van deze eeuw over, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat dan namelijk om een reële loonstijging van 3,4 procent.

Tot voor kort gingen de reële lonen, dus gecorrigeerd voor inflatie, nog juist omlaag. In het eerste kwartaal was daar nog sprake van. De loonstijging was toen ruim 5 procent, maar dat werd tenietgedaan door een inflatie van ruim 6 procent. Maar de afgelopen maanden is de inflatie hard gedaald. In september bedroeg die nog maar 0,2 procent. Die lage inflatie komt vooral door fors lagere energieprijzen.

In het onderwijs stegen de cao-lonen het hardst, namelijk met 8,9 procent. Daarna volgen de bedrijfstakken 'vervoer en opslag' en 'waterbedrijven en afvalbeheer'. De laagste stijging van de lonen was er in de 'verhuur en handel van onroerend goed', namelijk 2,5 procent. Daarna volgen de financiële dienstverlening en 'cultuur, sport en recreatie'.