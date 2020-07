Duizenden internationale studenten leven in Australië van voedselpakketten

Kiran (27) volgt een tweejarige master civiele techniek in Sydney. Als gevolg van de pandemie verloor ze haar baan als schoonmaker in een hotel, waar ze net was gepromoveerd tot leidinggevende. "Ik hield zelfs geld over om naar mijn ouders in India te sturen. Maar de afgelopen maanden werd ik maar drie keer ingeroosterd."

De ouders van Kiran kunnen haar niet financieel helpen nu ze werkloos is. "Zij hebben een lening afgesloten in India om mijn studie hier in Australië te bekostigen." Haar stem is zacht en haar ogen waterig. "Ik hoop dat de grenzen snel open gaan en het toerisme op gang komt zodat ik weer kan werken."

Kiran komt al een tijdje niet meer in de supermarkt, ze leeft van voedselpakketten. En ze is niet de enige. Australische hulporganisaties kregen sinds het begin van de lockdown duizenden nieuwe inschrijvingen van internationale studenten in financiële nood.

Duizend studenten

"Nooit eerder moesten we koken voor internationale studenten", vertelt Amar Singh, voorzitter van hulporganisatie Turbans 4 Australia. Normaalgesproken zet deze sikh-gemeenschap zich in na natuurrampen, zoals bosbranden of overstromingen. "Maar nu hebben internationale studenten onze hulp nodig. Ze hebben geen geld voor eten dus verzorgen wij voedselpakketten en verse maaltijden."