Slot wijst pijnpunt aan in Madrid: 'Zij zijn vier keer dreigend en scoren drie keer'

Feyenoord-trainer Arne Slot vindt dat Feyenoord gezakt is voor het tentamen tegen Atlético Madrid (3-2 nederlaag), zoals hij de Champions League-wedstrijd vooraf noemde. "We zijn niet geslaagd. Dat was alleen met een resultaat zo en we waren met vlag en wimpel geslaagd met winst." Het grote pijnpunt lag volgens de trainer in het verdedigende werk. "Het voorkomen van tegendoelpunten is op dit niveau nog wel belangrijker dan doelpunten maken. Dat deden we tegen Celtic bijvoorbeeld geweldig. Maar vandaag is Atlético misschien vier keer dreigend en liggen er drie in." En dat is precies zoals je het vooraf had kunnen verwachten, aldus linksback Quilindschy Hartman. "Het is een script dat je van tevoren kan schrijven en toch overkomt het je."

Feyenoord-trainer Arne Slot en spelers Hartman en Zerrouki zijn erg teleurgesteld na de nederlaag bij Atlético Madrid. Feyenoord had er namelijk meer uit kunnen halen, vinden ze. - NOS

Feyenoord speelde niet verkeerd in Madrid. De landskampioen creëerde genoeg kansen in het Cívitas Metropolitano-stadion en scoorde ook twee keer. "We hebben met lef gespeeld, maar je staat met lege handen", zei Ramiz Zerrouki, die eindelijk weer een basisplaats had gekregen van Slot. Dat is de kwaliteit van de Madrileense ploeg, aldus de middenvelder. "Je weet wat voor ploeg het is. Ze hebben niet veel kansen nodig om te scoren en dat hebben ze vandaag weer bewezen. We hebben iets te veel weggegeven, terwijl het al niet veel was."