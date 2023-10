Alle 21 slachtoffers busongeluk Venetië geïdentificeerd, oorzaak nog onduideljik

Alle 21 dodelijke slachtoffers van het busongeluk van gisteravond in Venetië zijn geïdentificeerd. Het gaat om negen Oekraïners, vier Roemenen, drie Duitsers, een Kroaat, twee Portugezen, een Zuid-Afrikaan en de Italiaanse chauffeur van de bus. Onder de doden zijn drie kinderen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

Vijftien mensen raakten gewond. De bus met 39 passagiers vloog door de vangrail op een oprit van de snelweg bij Mestre, op het vasteland van Venetië. Op videobeelden is te zien dat de bus van de weg schiet en zeker tien meter naar beneden stort op een andere weg, vlak bij een spoorlijn. Een bus die erachter reed, bleef wel op de weg.

De situatie van de gewonden is volgens een psycholoog van een van de ziekenhuizen dramatisch. Ze zijn nog in shock. "Ze beseffen nog niet wat er is gebeurd." Onder de gewonden zijn twee kinderen. Er worden tolken ingeschakeld, onder meer om met Oekraïense slachtoffers te kunnen communiceren.

Ervaren chauffeur

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk richt zich op twee scenario's. Enerzijds wordt gedacht aan een gevaarlijke manoeuvre waarbij ook een andere bus betrokken was en waarbij meespeelde dat de vangrail in slechte staat was. Anderzijds is het mogelijk dat de chauffeur onwel is geworden. Volgens het busbedrijf lijkt het erop dat de bus bijna stilstond voor hij naar beneden stortte.

De volledig elektrische bus was pas een jaar oud en de 40-jarige chauffeur was zeer ervaren. Hij was net begonnen aan zijn dienst en had de toeristen opgehaald op een plein bij de ingang naar het toeristische deel van de stad, waar de kanalen beginnen, de Piazzale Roma. Hij zou ze naar een luxe camping even verderop brengen.

Dit zijn beelden van het ongeluk en na de nasleep daarvan: